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Чемпионат Франции. «Брест» примет «Реймс», «Гавр» в гостях у «Ниццы», «ПСЖ» сыграет с «Тулузой» в воскресенье

Сегодня «Брест» примет «Реймс», а «Ницца» сыграет против «Гавра». В субботу, 12 мая, «Клермон» примет «Лион», «ПСЖ» сыграет с «Тулузой», «Страсбур» встретится с «Метцем», «Ренн» сыграет с «Лансом», «Марсель» примет «Лорьян», «Нант» сыграет с «Лиллем», а «Монако» отправится в гости к «Монпелье».

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