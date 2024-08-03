Про "перегрев экономики" и "цифровой рубль"... просто... на пальцах, что это такое

Генрих

Опять этот хохло-перебежчик поучает, как нам жить в России и что думать... Что-то много их развелось..."ловцов душ", пора и "отстрел" начинать...по Закону, естественно. Это ж все втираются в доверие нашей власти в надежде получить свой "надел" на новых территориях.