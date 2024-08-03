Когда Набиуллина говорит об экономике, финансах, инфляции, она зря говорит это умными словами. Давайте я переведу с банковского на человеческий.
Про "перегрев экономики" и "цифровой рубль"... просто... на пальцах, что это такое
Комментарии
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Генрих
Опять этот хохло-перебежчик поучает, как нам жить в России и что думать... Что-то много их развелось..."ловцов душ", пора и "отстрел" начинать...по Закону, естественно. Это ж все втираются в доверие нашей власти в надежде получить свой "надел" на новых территориях.
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3 час.
Кошмар
Потому что они грамотнее тебя и умнее.
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3 час.
Silver Kont
Заказная статейка, по "отбеливанию" ставленников мвф и госдепа...
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32 мин.
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