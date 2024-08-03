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Про "перегрев экономики" и "цифровой рубль"... просто... на пальцах, что это такое

Когда Набиуллина говорит об экономике, финансах, инфляции, она зря говорит это умными словами. Давайте я переведу с банковского на человеческий.

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Комментарии
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Генрих
Опять этот хохло-перебежчик поучает, как нам жить в России и что думать... Что-то много их развелось...&quot;ловцов душ&quot;, пора и &quot;отстрел&quot; начинать...по Закону, естественно. Это ж все втираются в доверие нашей власти в надежде получить свой &quot;надел&quot; на новых территориях.
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3 час.
Кошмар
Потому что они грамотнее тебя и умнее.
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3 час.
Silver Kont
Заказная статейка, по &quot;отбеливанию&quot; ставленников мвф и госдепа...
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