Томский Уполномоченный помог предпринимателю опротестовать постановление районного суда о наложении штрафа, вынесенное с нарушением срока

К Уполномоченному по защите прав предпринимателей обратился индивидуальный предприниматель из района Томской области, указав что районный суд принял решение о привлечении его к административной ответственности с назначением штрафа в размере 200 000 рублей.
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