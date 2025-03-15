Мотор подвел: Почему не получается поставить на крыло новый «кукурузник»

Газотурбинные движки для большой авиации мы делать умеем. С малой все гораздо хуже Евгений Берсенев Фото: Донат Сорокин/ТАСС Материал комментируют: Роман Гусаров Компания «Центр разработок С7» (входит в авиационный холдинг S7) заморозила строительство в Санкт-Петербурге предприятия по разработке деталей для газотурбинных двигателей, сообщает «Первый технический».