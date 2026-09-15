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Военные материалы

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Более 15 пунктов за неделю: почему удар по управлению БПЛА важнее уничтожения одного дрона

Более 15 пунктов за неделю: почему удар по управлению БПЛА важнее уничтожения одного дрона

Командир подразделения беспилотных систем с позывным «Сват» сообщил о поражении свыше 15 пунктов управления украинскими дронами в Харьковской области за первую неделю сентября.

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