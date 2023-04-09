Аналитик Суверов: сокращение добычи нефти в странах ОПЕК+ может стабилизировать курс рубля

Курс рубля в последнее время опустился более чем на 20% к основным мировым валютам, но ситуация может измениться после решения стран ОПЕК+ уменьшить уровень ежесуточной добычи нефти, заявил инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.