Венера достигнет максимальной яркости с 18 по 25 сентября

С 18 по 25 сентября Венера будет максимально яркой и доступной для наблюдений в созвездии Девы. Эксперт Евгений Бурмистров из Пермского политехнического университета рекомендует наблюдать за планетой вскоре после захода Солнца на западном горизонте.