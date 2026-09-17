Венера достигнет максимальной яркости с 18 по 25 сентября

С 18 по 25 сентября Венера будет максимально яркой и доступной для наблюдений в созвездии Девы. Эксперт Евгений Бурмистров из Пермского политехнического университета рекомендует наблюдать за планетой вскоре после захода Солнца на западном горизонте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Они сбежали обра...
- Русские не идут -...
- Президент Монголи...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым