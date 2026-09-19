Астронавт Бразилии и космонавт РФ вместе с онкобольными детьми нарисовали мечты

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Первый бразильский астронавт Маркос Понтес и космонавт Роскосмоса Валерий Токарев вместе с детьми с онкозаболеваниями нарисовали мечты, которые затем отправятся в космос.
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