НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТАСС

2 подписчика

Астронавт Бразилии и космонавт РФ вместе с онкобольными детьми нарисовали мечты

Астронавт Бразилии и космонавт РФ вместе с онкобольными детьми нарисовали мечты

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Первый бразильский астронавт Маркос Понтес и космонавт Роскосмоса Валерий Токарев вместе с детьми с онкозаболеваниями нарисовали мечты, которые затем отправятся в космос.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым