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Царьград

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Ирена Понарошку отсудила полмиллиона за своё фото на рекламе БАДов

Ирена Понарошку отсудила полмиллиона за своё фото на рекламе БАДов

Суд обязал производителя БАДов из Волгограда выплатить Ирене Понарошку 595 тысяч за её лицо на рекламе.

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