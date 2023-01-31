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Андреа Тринкьери: «Защита «Баварии» 1 на 1 была похожа на порнографию»

Главный тренер «Баварии» Андреа Тринкьери после поражения от «Валенсии» (73:82) в Евролиге оригинально высказался о защите своей команды.

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