Станислав Воскресенский представил Президенту России предложения по достижению национальных целей в сфере здравоохранения Станислав Воскресенский в качестве руководителя рабочей группы Госсовета России по направлению «Здравоохранение» озвучил предложения по достижению национальных целей на расширенном заседании Госсовета под руководством Владимира Путина.