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Иваново

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Станислав Воскресенский представил Президенту России предложения по достижению национальных целей в сфере здравоохранения

Станислав Воскресенский представил Президенту России предложения по достижению национальных целей в сфере здравоохранения

Станислав Воскресенский представил Президенту России предложения по достижению национальных целей в сфере здравоохранения Станислав Воскресенский в качестве руководителя рабочей группы Госсовета России по направлению «Здравоохранение» озвучил предложения по достижению национальных целей на расширенном заседании Госсовета под руководством Владимира Путина.

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