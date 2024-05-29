Станислав Воскресенский представил Президенту России предложения по достижению национальных целей в сфере здравоохранения Станислав Воскресенский в качестве руководителя рабочей группы Госсовета России по направлению «Здравоохранение» озвучил предложения по достижению национальных целей на расширенном заседании Госсовета под руководством Владимира Путина.
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