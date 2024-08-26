Российские войска продвигаются к Константиновке под Угледаром

Российские войска группировки «Восток» ведут активные наступательные действия на угледарском направлении, сфокусировавшись на захвате ключевого транспортного узла — города Константиновки, сообщает 26 августа пресс-служба Минобороны РФ.
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