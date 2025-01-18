"Российская Уолл-стрит". Немецкий турист пришел в восторг от "Москва-сити"

Сейчас мы у "Москва-Сити", вторая остановка на маршруте по современной Москве. Комплекс уже давно здесь стоит, конечно, но мне кажется, что он символизирует собой современную Москву, поэтому хотел в любом случае вам его показать.
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