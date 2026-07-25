Токаев предложил открыть авиарейсы между Астаной и приграничными городами РФ

ОМСК, 25 июля. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил разработать с РФ совместную программу поэтапного открытия прямых авиарейсов между Астаной и приграничными городами России"Предлагается разработать совместную программу развития воздушной доступности приграничных регионов под условным названием "500+".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)