Высоцкий спел про осень

Об этом стало известно интернет-порталу «ИКС ТВ». Образ постаревшего, но сохранившего ясную голову, советского актёра и певца Владимира Высоцкого при помощи нейросетей высказал своё отношение к «поехавшим» мозгами современным звёздам шоу-бизнеса, а также исполнил песню Юрия Шевчука «Что такое осень».
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