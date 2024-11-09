Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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Высоцкий спел про осень

Об этом стало известно интернет-порталу «ИКС ТВ». Образ постаревшего, но сохранившего ясную голову, советского актёра и певца Владимира Высоцкого при помощи нейросетей высказал своё отношение к «поехавшим» мозгами современным звёздам шоу-бизнеса, а также исполнил песню Юрия Шевчука «Что такое осень».

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