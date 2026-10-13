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Аргументы и Факты

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Нейрохирург Евзиков объяснил, можно ли вернуть смещённый позвонок на место

Нейрохирург Евзиков объяснил, можно ли вернуть смещённый позвонок на место

Профессор Сеченовского университета, нейрохирург Григорий Евзиков рассказал RT, что вернуть смещённый позвонок в исходное положение с помощью гимнастики невозможно, однако правильно подобранные упражнения помогают поддерживать мышцы спины и сохранять качество жизни.

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