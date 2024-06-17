Прямой эфир мэра Братска пройдет сегодня

Сегодня на телеканале БСТ24 пройдет прямой эфир мэра Братска Сергея Серебренникова. Начало в 19:30. Мэр ответит на вопросы жителей о ремонтах и благоустройстве территорий, об участии наших земляков в спецоперации, о летнем оздоровительном отдыхе, расскажет о результатах ЕГЭ.