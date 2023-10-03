«Аэрофлот» завершил урегулирование по 17 воздушным судам с ирландским лизингодателем SMBC Aviation Capital

«Аэрофлот» завершило процесс урегулирования отношений с лизингодателем SMBC Aviation Capital (Ирландия) по 16 воздушным судам и еще по 1 воздушному судну, находящемуся в управлении у SMBC Aviation Capital, сообщила российская компания.
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