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Царьград

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Историческая ночь: Москва перешла "красные линии" - "огненный смерч" накрыл Киев. Белоусов сдержал слово

Историческая ночь: Москва перешла "красные линии" - "огненный смерч" накрыл Киев. Белоусов сдержал слово

Москва перешла "красные линии", устроив на 6 апреля поистине историческую ночь для Киева. "Огненный смерч" из ракет и дронов накрыл город, оставив после себя масштабные разрушения.

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