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В Совфеде раскритиковали законопроект, по которому студенты-бюджетники должны будут отработать 3 года по распределению

В Совфеде раскритиковали законопроект, по которому студенты-бюджетники должны будут отработать 3 года по распределению

В скором времени выпускников ВУЗов могут ждать серьёзные нововведения. Студентов-бюджетников планируют распределять по рабочим местам после окончания университета, как это было в Советском Союзе.

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