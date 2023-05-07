В Совфеде раскритиковали законопроект, по которому студенты-бюджетники должны будут отработать 3 года по распределению

В скором времени выпускников ВУЗов могут ждать серьёзные нововведения. Студентов-бюджетников планируют распределять по рабочим местам после окончания университета, как это было в Советском Союзе.
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