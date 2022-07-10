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Военнослужащие ВАИ ЦВО приняли зачет на право исполнения обязанностей старших машин в Челябинской области

Военнослужащие ВАИ ЦВО приняли зачет на право исполнения обязанностей старших машин в Челябинской области

В ходе проведения зачета инспекторы ВАИ еще раз напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения, а также об ответственности за их нарушение.

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