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Сын Николая Расторгуева простил отца спустя 30 лет обид: как сложилась судьба первой жены музыканта, мывшей полы ради его карьеры

Сын Николая Расторгуева простил отца спустя 30 лет обид: как сложилась судьба первой жены музыканта, мывшей полы ради его карьеры

В 2025 году на большой сцене произошло событие, которого поклонники группы «Любэ» ждали почти тридцать лет.

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