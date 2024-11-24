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Коротченко: Пентагон поделился данными о пуске «Орешника» с Британией

Коротченко: Пентагон поделился данными о пуске «Орешника» с Британией

Соединённые Штаты Америки, получив от Российской Федерации автоматическое сообщение о запуске ракеты средней дальности «Орешник» с неядерной боеголовкой по цели на территории Украины, незамедлительно проинформировали об этом Великобританию и Францию, считает главный редактор журнала «Национальная оборона» и один из ведущих специалистов в области военной стратегии Игорь Коротченко.

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Комментарии
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Игорь Васиков
Чем ближе байдeн к могиле, там больше людей он может туда утащить...
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