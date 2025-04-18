FT: Raiffeisen Bank приостановил попытки продать подразделение в России

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI), продолжающая работу в России, приостановила попытки продать свой российский бизнес на фоне намечающегося потепления в отношениях между Вашингтоном и Москвой.
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