«Известия»: производители и продавцы договорились о снижении цен на молоко и масло

Стоимость на данную продукцию уменьшится на 10-15 процентов Производители договорились с представителями торговли и регуляторами снизить цены на ряд социально значимых товаров, в том числе на молоко и масло.
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