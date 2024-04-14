Кирилл Бельский считает, что «Челси» не пропустит от «Эвертона» и победит

«Челси» сыграет в понедельник с «Эвертоном». Кирилл Бельский сделал прогноз на игру. «Челси» совсем не убедил в матче с «Шеффилдом», а теперь еще и целая порция проблем с травмами – болезни, повреждения, все не слава богу.