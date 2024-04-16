На железнодорожном вокзале Екатеринбурга транспортные полицейские и общественники провели профилактическую акцию «Скажи мошенникам – нет!»

15 апреля сотрудники ЛО МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский вместе с представителем Общественного совета при линейном отделе Жаном Солдатовым на железнодорожном вокзале Екатеринбурга провели профилактическое мероприятие в рамках акции «Скажи мошенникам – нет!», направленной на профилактику кибермошенничества.
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