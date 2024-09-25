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Алаудинов: ВСУ лишились большей части ресурсов, заведённых в Курскую область

Алаудинов: ВСУ лишились большей части ресурсов, заведённых в Курскую область

Генерал-майор, командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России Апти Алаудинов заявил, что украинские войска лишились большей части ресурсов, заведённых в Курскую область.

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