«Если всё подтвердится, это, похоже, и есть политический общак литерал-глобалистов»

Глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск продемонстрировал взятую из базы данных Администрации социального обеспечения (SSA) таблицу с количеством американцев, получающих соцпособия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии