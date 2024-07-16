Обвинение запросило 22 года для участника захвата заложников в ростовском СИЗО

Гособвинение потребовало для одного из участников захвата заложников в ростовском СИЗО Малика Гандалоева 22 года лишения свободы по обвинению в участии в террористической организации "Исламское государство" (ИГ), а также изготовлении и хранении взрывчатки.
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