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Панкратов-Черный напомнил о военном прошлом отца Галкина после шуток юмориста об СВО

Панкратов-Черный напомнил о военном прошлом отца Галкина после шуток юмориста об СВО

Актер Александр Панкратов-Черный рассказал о военном прошлом отца и деда Максима Галкина (признан иноагентом в РФ) после шуток юмориста об СВО на Украине.

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