Страна и люди
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Страна и люди

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Израиль сообщила об ударе по главе воздушных сил ХАМАС

Израиль сообщила об ударе по главе воздушных сил ХАМАС

ЦАХАЛ: глава воздушных сил ХАМАС убит в результате удара израильских военных Асем Абу Ракаба руководил боевиками, которые проникли в Израиль 7 октября и участвовал в планировании атак на населенные пункты, сообщили в ЦАХАЛ.

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