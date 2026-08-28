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«Он не хотел никаких поблажек»: Сергей Безруков рассказал о последних съёмках Юрия Цурило в фильме «Не по-детски»

«Он не хотел никаких поблажек»: Сергей Безруков рассказал о последних съёмках Юрия Цурило в фильме «Не по-детски»

Последняя картина с участием Юрия Цурило — комедия Анны Матисон «Не по-детски» — выйдет в прокат 3 сентября.

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