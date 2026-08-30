"Запад" за сутки уничтожил 51 пункт управления БПЛА и 153 беспилотника ВСУ

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Подразделения Западной группировки войск за сутки сбили 153 БПЛА, а также уничтожили 51 пункт управления беспилотниками, 2 станции Starlink, 5 складов боеприпасов ВСУ.
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