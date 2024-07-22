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Царьград

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Над Ростовской областью силы ПВО сбили 47 украинских беспилотников

Над Ростовской областью силы ПВО сбили 47 украинских беспилотников

Массированная атака произошла в ночь на 22 июля.На территории Ростовской области в ночь на 22 июля дежурные расчёты сил ПВО обнаружили и сбили 47 украинских беспилотников.

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