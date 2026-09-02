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"Пытаются отвлечь внимание": Попов раскрыл, зачем в Киеве "подсчитывают" российские А-50

"Пытаются отвлечь внимание": Попов раскрыл, зачем в Киеве "подсчитывают" российские А-50

Украинцы считают российские самолеты ДРЛО А-50 чуть ли не каждый день. На самом деле это не более, чем информационный ход, — Киев пытается создать картинку, рассчитанную на массового читателя.

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