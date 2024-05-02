ВСУ пытались атаковать объект энергоинфраструктуры в Смоленской области

Смоленская область подверглась атаке украинских беспилотников минувшей ночью. Как сообщил глава региона Василий Анохин, ВСУ пытались нанести повреждения объекту гражданской энергетической инфраструктуры, расположенному на территории Рославльского района.
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