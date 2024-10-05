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«Они уже готовили этот город к сдаче». Российский боец рассказал, что ВСУ заранее вывезли свое вооружение из Угледара

«Они уже готовили этот город к сдаче». Российский боец рассказал, что ВСУ заранее вывезли свое вооружение из Угледара

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) заранее готовили Угледар в Донецкой народной республике к сдаче. Об этом ТАСС сообщил заместитель командира штурмового батальона группировки войск «Восток» с позывным Шаман.

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