Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) заранее готовили Угледар в Донецкой народной республике к сдаче. Об этом ТАСС сообщил заместитель командира штурмового батальона группировки войск «Восток» с позывным Шаман.
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