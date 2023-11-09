Футболист «Порту» установил «возрастной» рекорд Лиги чемпионов

Защитник португальских «драконов» Кеплер Лаверан Лима Феррейра, более известный как просто Пепе, отметился голом в домашнем матче своей команды в рамках четвертого тура Лиги чемпионов против бельгийского «Антверпена».
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