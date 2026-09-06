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POCO F9 Pro и F9 Ultra уже продаются. Цены удивляют сильнее характеристик

В продажу поступили новые POCO F9 Pro и F9 Ultra. Разбираем основные характеристики свежих смартфонов и решаем, какой лучше выбрать.

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