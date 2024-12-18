Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Вучич: «Мне придется поговорить с Путиным»

Вучич: «Мне придется поговорить с Путиным»

Президент Сербии Александр Вучич поручил правительству страны сформировать команду, которая займется переговорами с Россией и США, если американцы введут санкции против АО НИС (Нефтяной индустрии Сербии).

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