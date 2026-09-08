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Царьград

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VK: предотвращены кибератаки на платформу "Сферум"

VK: предотвращены кибератаки на платформу "Сферум"

Образовательная платформа "Сферум" успешно отражает кибератаки благодаря защите мессенджера "Макс". Вице-президент группы VK Рустам Хайбуллов отметил, что утечек данных не было, а безопасность данных обеспечена инфраструктурой в России.

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