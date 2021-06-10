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Массово привились от коронавирусной инфекции сотрудники крупного предприятия Уссурийска

Массово привились от коронавирусной инфекции сотрудники крупного предприятия Уссурийска

Без отрыва от производства за один день на Уссурийском локомотиворемонтном заводе сделали прививку около 40 человек, сообщили ИА UssurMedia в пресс-службе завода.

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