Россиянам рассказали, как злоумышленники взламывают аккаунты в WhatsApp

Онлайн-мошенники изобрели новый способ взлома аккаунтов в мессенджере WhatsApp – на этот раз с помощью «открыток», сообщил руководитель направления внутренней информационной безопасности облачного провайдера Selectel Андрей Баранников .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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