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Регионы России

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Vivo представила недорогие полнофункциональные беспроводные наушники vivo Buds

Vivo представила недорогие полнофункциональные беспроводные наушники vivo Buds

Наушники имеют внутриканальную конструкцию и защищены от пыли и брызг по стандарту IP54. Для комфортных звонков предусмотрено шумоподавление на основе искусственного интеллекта, использующее четыре микрофона для фильтрации посторонних шумов и снижения ветровых помех.

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