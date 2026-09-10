Vivo представила недорогие полнофункциональные беспроводные наушники vivo Buds

Наушники имеют внутриканальную конструкцию и защищены от пыли и брызг по стандарту IP54. Для комфортных звонков предусмотрено шумоподавление на основе искусственного интеллекта, использующее четыре микрофона для фильтрации посторонних шумов и снижения ветровых помех.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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