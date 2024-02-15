Россиянам рассказали, что делать с просроченными Visa и Mastercard, сообщает PRIMPRESS. Большинство эмитированных российскими банками банковских карт платежных систем Visa и Mastercard, срок действия которых истек, продолжают обслуживаться в России.
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