Мощная магнитная буря накроет Землю в ближайшие дни

Специалисты прогнозируют магнитную бурю, которая может ухудшить самочувствие метеозависимых граждан.В лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований РАН и Институте солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН предупредили о грядущей магнитной буре, которая ожидается 22-26 ноября.
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