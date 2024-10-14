Пожар на аттракционе "Дорога ужасов" в Лере: 11 пострадавших, трое госпитализированы

По меньшей мере 11 человек получили ранения в результате пожара на аттракционе "Дорога ужасов" во время крупнейшего фольклорного фестиваля в регионе Восточная Фризия в городе Лер (федеральная земля Нижняя Саксония) на северо-западе Германии.