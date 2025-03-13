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Закон, порядок, государство

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В Приморье сотрудник Госавтоинспекции вынес женщину из горящего дома

В Приморье сотрудник Госавтоинспекции вынес женщину из горящего дома

«Патрулируя улицы города Лесозаводска в Приморском крае, сотрудники Госавтоинспекции Денис Юмашев и Виталий Сердюков заметили зарево над частным сектором.

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