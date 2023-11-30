Не обижайте русских, даже если они нерусские

Виктор Хованов

Наверное никто не предполагал, что денацификация приведёт к депопуляции Украины. Ну раз без этого не получилось, значит надо довести дело до конца. Потом на какое-то время наступит тишь да гладь, нарушаемая время от времени террористическими актами. Но после некоторого времени начнётся всё сначала -подрастёт новое поколение. Эти запандосы (евры с амерами) не дадут России жить спокойно, плодя новых и новых врагов, и воспитывая новые поколения предателей.