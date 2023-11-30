artut.pirogov Раньше я думала, что отвращение к хохлам - это постепенно формирующееся чувство, свойственное в первую очередь русским в России, которые всю свою сознательную жизнь наблюдают крикливую, грязноватую, предательскую и вороватую окраину, осыпанную благодеяниями советских вождей.
Не обижайте русских, даже если они нерусские
Комментарии
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Виктор Хованов
Наверное никто не предполагал, что денацификация приведёт к депопуляции Украины. Ну раз без этого не получилось, значит надо довести дело до конца. Потом на какое-то время наступит тишь да гладь, нарушаемая время от времени террористическими актами. Но после некоторого времени начнётся всё сначала -подрастёт новое поколение. Эти запандосы (евры с амерами) не дадут России жить спокойно, плодя новых и новых врагов, и воспитывая новые поколения предателей.
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10 час.
Mark Kapustin
👎👎👎👎👎👎👎👎🤮🤮🤮🤮🤮
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9 час.
Алексей Тан
Палестинцы... на СВОЕЙ земле живут... а иудеи... это грязный табор, который в своё время... как из Египта, как из Персии... ПИНКАМИ выдворили!... и ни кому и нигде... этот паразитирующий народец... не нужен!... на Украине им ОБЛОМ!!!... ПОХОЖЕ... все иудео-нацисты... в Аргентине собираются.... где им и конец придёт. (зверь уходит,... от ДОРОГИ Людей.)
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13 мин.
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